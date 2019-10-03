Экономика

РБКРБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
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Эксперт об очередном подорожании алкоголя: «Будут гнать бражку»

Московский Комсомолец13:15

Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

РИА Новости09:45

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

РБК10:38

Минфин предложит повысить минимальную цену водки до 230 рублей

Коммерсантъ10:17

Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей

ТАСС09:49

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Интерфакс09:41

Власти предложат сделать водку и коньяк дороже

Телеканал 360°10:47
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Здоровье

Медики назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин

Газета Кемерова 01 октября в 06:07
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика

Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика

США вновь отказали российским дипломатам в визах

США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Политика

Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика

Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ

Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Происшествия

Родители изнасиловали свою дочь вместе с друзьями на Брянщине

Регион online вчера в 07:04
Наука

В Татарстане обнаружили самые древние микробы средневековой чумы

Ученые-генетики при институте Истории человечества Макса Планка, расположенного в городе Йене (Германия) установлено, что средневековая чума пришла на территорию Европы из Поволжья, сообщает издание Nature Communications.
Ugpressa.ru вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Поклонников Леонтьева поразило его детское фото

Life.ru 11:21
Авто

Рендеры четырехдверного пикапа Suzuki Jimny появились в Интернете

Дизайнеры обратили внимание, что автомобилю придется удлинить колесную базу, чтобы машина Suzuki Jimny, чьи рендеры появились в Сети, могла вместить просторный кузов.
iReactor 01 октября в 06:24
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Происшествия

Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости 06:41
Футбол

Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском 13:30
Общество

Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз

После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Кино

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания

В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
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Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
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Финансы

«Крест смерти»: рублю прочат крах

Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
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Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
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Путин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ

Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.
ТАСС 15:00
Общество

«Магнит» сократит число собственных торговых марок

Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Коммерсантъ 04:30
Гаджеты

В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов

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Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы уступил на своем поле "Эспаньолу" - 0:2. После двух туров в активе армейцев ни одного очка.
Российская газета 15:04
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Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
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