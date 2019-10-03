Экономика
РБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
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Здоровье
Медики назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Газета Кемерова 01 октября в 06:07
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика
США вновь отказали российским дипломатам в визах
США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ
Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Происшествия
Родители изнасиловали свою дочь вместе с друзьями на Брянщине
Регион online вчера в 07:04
Наука
В Татарстане обнаружили самые древние микробы средневековой чумы
Ученые-генетики при институте Истории человечества Макса Планка, расположенного в городе Йене (Германия) установлено, что средневековая чума пришла на территорию Европы из Поволжья, сообщает издание Nature Communications.
Ugpressa.ru вчера в 14:35
Авто
Рендеры четырехдверного пикапа Suzuki Jimny появились в Интернете
Дизайнеры обратили внимание, что автомобилю придется удлинить колесную базу, чтобы машина Suzuki Jimny, чьи рендеры появились в Сети, могла вместить просторный кузов.
iReactor 01 октября в 06:24
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском 13:30
Общество
Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз
После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
UfacityNews.ru 08:46
Финансы
«Крест смерти»: рублю прочат крах
Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
Дни24 12:11
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Политика
Путин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ
Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.
ТАСС 15:00
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com 15:33
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги Европы уступил на своем поле "Эспаньолу" - 0:2. После двух туров в активе армейцев ни одного очка.
Российская газета 15:04
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25