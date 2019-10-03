Экономика
РБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
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Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Политика
Путин ответил на вопрос о «близости к раю»
Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
РИА Новости 14:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы
Газета.Ru 14:48
Футбол
«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1
Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон.
Vprognoze.ru 12:08
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Футбол
«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
Чемпионат 07:57
Общество
Росконтроль назвал одну марку некачественного шоколада
Росконтроль проверил темный шоколад восьми известных брендов. Из них семь попали в перечень товаров с замечаниями, один – в «черном списке».
Русская Планета 04:13
Экономика
Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам
Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям.
РБК 14:19
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
LiveSport.ru вчера в 16:53
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Политика
США вновь отказали российским дипломатам в визах
США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском 13:30
Общество
Москвичам пообещали снег в первые выходные октября
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что первый снег выпадет в Москве в воскресенье, 6 октября.
Газета.Ru 13:57
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Путин уволил главу ФСИН и пятерых генералов из силовых структур
По данным издания РБК, ссылающегося на собственные источники в силовых структурах, главным кандидатом на пост руководителя ФСИН является экс-сотрудник ФСБ генерал-лейтенант Вадим Баланин.
RuNews24.ru 07:53
Хоккей
НХЛ работает над проведением матчей в России
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что рассматривается возможность проведения матчей регулярного чемпионата на территории России.
RT на русском 12:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло «Трактор» в домашнем матче
В матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» на своем льду было сильнее «Трактора».
Sportbox.RU 14:31
Политика
Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения
Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.
Infokam.su 00:10
Происшествия
Премьер Ирака объявил в Багдаде комендантский час
Комендантский час вводится в Багдаде в четверг с 05:00 по местному времени (совпадает с московским) на фоне непрекращающихся в иракской столице второй день волнений и беспорядков.
ТАСС вчера в 18:49
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54