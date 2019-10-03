Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Транспорт ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.

Политика Путин ответил на вопрос о «близости к раю» Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Футбол «Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1 Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Футбол «Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

Общество Росконтроль назвал одну марку некачественного шоколада Росконтроль проверил темный шоколад восьми известных брендов. Из них семь попали в перечень товаров с замечаниями, один – в «черном списке».

Экономика Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам Минфин России в ближайшие три года планирует выдать более ₽1 трлн в виде займов другим государствам и иностранным организациям.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны» В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Футбол Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.

Общество Москвичам пообещали снег в первые выходные октября Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что первый снег выпадет в Москве в воскресенье, 6 октября.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Путин уволил главу ФСИН и пятерых генералов из силовых структур По данным издания РБК, ссылающегося на собственные источники в силовых структурах, главным кандидатом на пост руководителя ФСИН является экс-сотрудник ФСБ генерал-лейтенант Вадим Баланин.

Хоккей НХЛ работает над проведением матчей в России Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что рассматривается возможность проведения матчей регулярного чемпионата на территории России.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Шоу-бизнес Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Хоккей Минское «Динамо» обыграло «Трактор» в домашнем матче В матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» на своем льду было сильнее «Трактора».

Политика Что потребовал Владимир Путин по модернизации здравоохранения Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Происшествия Премьер Ирака объявил в Багдаде комендантский час Комендантский час вводится в Багдаде в четверг с 05:00 по местному времени (совпадает с московским) на фоне непрекращающихся в иракской столице второй день волнений и беспорядков.