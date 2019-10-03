Министерство финансов Российской Федерации может предложить повысить минимальную цену на водку с 215 рублей до 230 за 0,5 литра. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Минфин может поднять минимальную цену на водку

Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Политика Британия смягчила санкции против России ради Марса Власти Великобритании смягчили закон об экспорте, касающийся санкций против России.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Энергетика Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Политика Пушков возмутился новым отказом США в визах российским дипломатам Сенатор Алексей Пушков возмутился новым отказом США выдать визы российским дипломатам.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Шоу-бизнес Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.

Политика Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.

Политика Сергей Надсадин вновь избран мэром Южно-Сахалинска Депутаты гордумы Южно-Сахалинска избрали мэром города Сергея Надсадина, который руководил муниципальным образованием с 2014 года, сообщил ТАСС представитель думы.

Шоу-бизнес Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".

Недвижимость Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.

Политика Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения 2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.

Происшествия Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.

Технологии Павел Дуров отправил инвесторам TON ключи от своей криптовалюты Gram Команда создателя мессенджера Telegram Павла Дурова разослала инвесторам блокчейна Telegram Open Network (TON) ключи от новой криптовалюты Gram.

Экономика PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до 46,3 пункта Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года опустился до отметки в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Политика Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.

Кино В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара» В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.