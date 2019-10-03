Экономика

РБКРБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
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Эксперты оценили предложение Минфина повысить минимальную цену на водку

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Власти предложат сделать водку и коньяк дороже

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Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

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Минфин предложит повысить минимальную цену водки до 230 рублей

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ТАСС09:49

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Интерфакс09:41

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

РБК10:38
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Шоу-бизнес

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Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
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ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами.
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Культура

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Шоу-бизнес

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Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
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В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
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Компания из Монако создаёт команду Формулы 1

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