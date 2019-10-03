Экономика

РБКРБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
Читать в источнике
Комментировать146

Подробнее о событии

Эксперт об очередном подорожании алкоголя: «Будут гнать бражку»

Московский Комсомолец13:15

Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

РИА Новости09:45

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

РБК10:38

Минфин предложит повысить минимальную цену водки до 230 рублей

Коммерсантъ10:17

Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей

ТАСС09:49

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Интерфакс09:41

Власти предложат сделать водку и коньяк дороже

Телеканал 360°10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика

Медведев провел встречу с Раулем Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета 18:35
Шоу-бизнес

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Экономика

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 30 сентября в 17:57
Космос

Американцы создали GPS нового поколения

Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе

DP.RU вчера в 10:57
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась длинными ногами в платье с внушительным разрезом

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк‘Oza, продемонстрировала стройные и длинные ноги в платье с пикантным разрезом.
Дни24 01 октября в 04:45
Армия и оружие

США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет

США планируют провести в 2020 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе.
Lenta.ru 06:10
Футбол

Представлен детальный проект мемориала Черенкова

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
Бомбардир.ру 07:41
Политика

МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru 16:39
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Политика

Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения

2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.
ПроТуймазы 01 октября в 23:58
Армия и оружие

Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе

Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ.
Российская газета 17:41
Политика

Путин заявил, что РФ предотвратила инфильтрацию головорезов из Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить инфильтрацию сотен, а может быть и тысяч головорезов из Сирии.
ФАН 12:09
Космос

Во льдах Энцелада найдена органика

Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 14:36
Игры

Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга

Коммерсантъ 13:56
Кино

Фильм про Джокера вышел в российский прокат

Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Энергетика

Газпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании

Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода.
REGNUM вчера в 03:57
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес

Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег

Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.
HotGeo вчера в 13:55
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Армия и оружие

В Сирии испытали С-500 «Прометей»

В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Музыка

Бузова спровоцировала давку на концерте в Новокузнецке

Неприятный инцидент произошёл во время концерта популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Новокузнецке.
News.ru 18:42
Единоборства

Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное