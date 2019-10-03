Экономика
РБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт об очередном подорожании алкоголя: «Будут гнать бражку»
Московский Комсомолец03 октября в 13:15
Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк
РИА Новости03 октября в 09:45
Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей
ТАСС03 октября в 09:49
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Авто
В России падает спрос на автомобили с газовыми двигателями
Средняя стоимость машины с газовым снабжением двигателя составляет около 282 000 рублей (исследователи уточняют, что речь идет о подержанных транспортных средствах).
Авто Воронеж вчера в 04:54
Здоровье
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 18:54
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском 03 октября в 06:19
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания
Лишь однажды Анна Стрюкова, дочь Анастасии, обратилась к общественности, но и то просто попросила «отстать от мамы».
Woman.ru вчера в 13:14
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания
После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Чемпионат вчера в 19:51
Политика
Власти Венгрии изымают выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Тольятти
REGNUM вчера в 21:42
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49
Спорт
Акименко и Иванюк выиграли медали на ЧМ в Дохе
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.
Нева Спорт 02:09
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Политика
«Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ
Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».
REGNUM 03 октября в 06:07
Политика
«У нас есть и план А, и план B», — глава МИД Украины о Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у правительства страны есть планы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Rusvesna.su 03:00
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета вчера в 17:50
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru вчера в 12:50
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус вчера в 11:58
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Волейбол
Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира
Ротация успеха не принесла - уступили на тай-брейке. Это первое поражение нашей команды в трех стартовых матчах в Японии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:03
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01