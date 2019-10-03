Экономика

РБКРБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
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Минфин предложит повысить минимальную цену водки до 230 рублей

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В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

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ТАСС03 октября в 09:49

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Интерфакс03 октября в 09:41

Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

РИА Новости03 октября в 09:45
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