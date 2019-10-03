Экономика
РБКВ Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
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Эксперт об очередном подорожании алкоголя: «Будут гнать бражку»
Московский Комсомолец03 октября в 13:15
Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей
ТАСС03 октября в 09:49
Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк
РИА Новости03 октября в 09:45
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Коммерсантъ 11:27
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