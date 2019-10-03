Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Шоу-бизнес Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).

Политика Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.

Единоборства Появилось видео потасовки Емельяненко и Кокляева в центре Москвы Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видео драки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Политика Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Футбол Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.

Здоровье Смертельную болезнь сына британка определила по фото Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.

Политика Италия пригрозила ответными мерами на пошлины США В Италии пригрозили Соединенным Штатам ответной реакцией на введение пошлин на товары из Европы.

Происшествия В Багдаде продолжились протесты, несмотря на комендантский час Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов.

Армия и оружие Украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР Здание школы в поселке Золотое-5 (Михайловка) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получило повреждение из-за обстрела с территории подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Золотое-4 (Вольный), сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Политика В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Политика Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.

Культура Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ Программа Ивлеевой Agent Show также победила в категории «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» на канале «Пятница».

Футбол Матч между «Дюделанжем» и «Карабахом» был прерван Матч между командами "Дюделанж" и "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы был прерван на 33-й минуте по неизвестным причинам.

Шоу-бизнес Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Авто Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.

Политика Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения 2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.

Политика Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.