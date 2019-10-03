Экономика
Московский КомсомолецМинфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
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Эксперт об очередном подорожании алкоголя: «Будут гнать бражку»
Московский Комсомолец03 октября в 13:15
Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей
ТАСС03 октября в 09:49
Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк
РИА Новости03 октября в 09:45
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Политика
Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах
Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».
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Комплексные летные испытания всей системы ГЛОНАСС с новым спутником будут завершены в первом полугодии 2020 года.
ТК Звезда 06:42
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Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
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Газета.Ru вчера в 17:54
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В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
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КП - Донецк вчера в 17:07
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Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
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В Иране задержали российскую журналистку
РИА Новости вчера в 05:33
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 03 октября в 01:37
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Нюша возмутилась рассказами Егора Крида об их романе
Нюша считает, что фанатам стало интересно "рыться в грязном белье" после упоминаний о романе с Кридом.
VSE42.RU 04:54
Футбол
Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
Metaratings вчера в 07:33
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru 03 октября в 09:59
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми.
Российская газета 06:26
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Армия и оружие
В ДНР заявили о 14 нарушениях со стороны ВСУ за сутки
При обстрелах со стороны ВСУ киевские силовики, которые за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим перемирия, вели огонь по территориям ДНР из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель СЦКК.
Экономика сегодня вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Петросян забрал вещи и документы из квартиры Степаненко
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Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Политика
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Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене.
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Мальчик заснял видео с Пугачевой в планетарии
В Сеть попал видеоролик, снятый мальчиком в Московском планетарии, на котором запечетлена Алла Пугачева со своими детьми.
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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34