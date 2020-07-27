с чего всё началось

Министерство финансов России предложило с 1 января поднять минимальную цену на игристое вино (шампанское) на 3%, до 169 рублей за 0,75 л. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 27 июля.

Происшествия В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 51

Общество В России студентам-иностранцам официально разрешат работать Согласно новому закону, иностранцы, обучающиеся в России, смогут с 5 августа легально работать в стране без патента и разрешения на работу. 1

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *. 1,1K

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 125

Здоровье Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии. 263

Общество Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости". 196

Общество В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19. 10

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 351

Технологии Технологический кризис Intel станет вызовом для TSMC, Samsung и других Специалисты Bernstein Research заявляют, что в технологическом плане Intel теперь отстаёт от TSMC на год или два, а с учётом сроков снижения уровня брака до приемлемого значения это отставание может быть ещё больше. 4

Общество Крупный сбой произошел в работе онлайн‑сервисов Сбербанка Крупный сбой в работе онлайн-сервиса Сбербанка произошел в понедельник, много обращений поступало из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга, сообщает Федеральное агентство новостей. 7