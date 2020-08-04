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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новости04:35
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ru05:00
ТАСС

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАСС06:47
RT на русском

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русском04:38
Московский Комсомолец

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолец06:47
ПРАЙМ

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМ04:25
Коммерсантъ

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

Коммерсантъ02:02
Ведомости

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомости17:17
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости09:58
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ11:31
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Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru10:45
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Пентагон объяснил необходимость ядерных ракет для сдерживания России

В тексте, ссылающемся на доклад Госдепартамента США, говорится, что США еще в 2010 году сняли с дежурства последнюю подобную ракету, в то время как Россия все последние годы занималась модернизацией своего ракетного вооружения.
Lenta.ru11:19
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Партия танков Т-80БВМ поступила в Западный военный округ

Партия прошедших модернизацию основных боевых танков Т-80БВМ поступила в подразделение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской области.
ANNA-News2 августа в 10:13
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Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов12:31
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