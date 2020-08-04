Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.