Экономика
REGNUMВ Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет «Российская газета».
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При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем вчера в 09:46
с чего всё началось
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.Российская газетавчера в 11:14
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