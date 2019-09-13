Экономика
REGNUMВ Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет «Российская газета».
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При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем 12 сентября в 09:46
с чего всё началось
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.Российская газета12 сентября в 11:14
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ОСАГО по новым тарифам может стать для «идеальных» водителей дешевле в три-четыре раза
ТАСС12 сентября в 06:23
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:56, Вашингтон
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Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
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Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
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РИА Новости вчера в 07:44
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Российская газета 12 сентября в 04:19
Авто
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Tvoe-avto.com 12 сентября в 13:28
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По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
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РБК вчера в 07:35
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Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb вчера в 20:15
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Доказана возможность возникновения «черных дыр» из темной энергии
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев будет очень прагматичен в отношениях с Россией, и самый лучший ответ России – показать, что Украина успешна.
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