Экономика

Car.ruCar.ruВ Минфине прогнозируют уменьшение тарифов после реформы ОСАГО

Алексей Моисеев, являющийся заместителем Минфина, рассказал, что цены на ОСАГО непосредственно для российских владельцев авто, соблюдающих ПДД, после перевода к новому расчёту тарифов, должны снизиться в три/четыре раза.
Читать в источнике
Комментировать59
Алексей Моисеев
ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.
— Алексей Моисеев, российский актёрГЛАС.RU 13 сентября в 07:32
с чего всё началось
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может уменьшиться в три-четыре раза, сообщил в интервью
 "Российской газете" замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Life.ru13 сентября в 00:45

Подробнее о событии

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

РИА Новости12 сентября в 22:35

Цены на ОСАГО могут сильно снизиться для аккуратных водителей

РЕН ТВ13 сентября в 12:04

В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов

RT на русском13 сентября в 00:18

Автостраховщики поддержали реформу ОСАГО

Известия13 сентября в 05:31

Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в разы

ТК Звезда12 сентября в 23:25

Минфин спрогнозировал снижение тарифов после реформы ОСАГО

ФАН13 сентября в 01:30

В Минфине рассказали о возможных ценах на полис ОСАГО после реформы тарифов

Life.ru13 сентября в 00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Армия и оружие

В учениях «Центр-2019» примут участие более 128 тысяч военных

Более 128 тысяч военных примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
РИА Новости 08:57
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 13,8%

ТАСС 19:26
Политика

Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее

Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes 10:20
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Политика

Чемезов опроверг существование при Путине «политбюро»

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0».
News.ru 18:04
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Происшествия

Найденная на свалке 12-летняя украинка родила ребенка

Lenta.ru 18:12
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Армия и оружие

National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»

Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Политика

Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе

Взгляд.ру вчера в 05:39
Армия и оружие

Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Энергетика

«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

ТАСС 13 сентября в 02:49
Общество

Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Технологии

В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей

Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Единоборства

Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым

Объявлена дата и место поединка бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:06
Политика

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года.
URA.Ru 19:28
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Культура

Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша

Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру 13 сентября в 04:49
Общество

Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Театры

В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования

Многих зрителей возмутило, что данная сцена была показана в присутствии полного зала детей.
РЕН ТВ 13 сентября в 10:20
Космос

Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»

Новое исследование, опубликованное в Астрофизическом журнале, показывает, что черные дыры могут содержать ядра чистой темной энергии, которые потенциально способствуют расширению Вселенной.
OAnews 01:56
Происшествия

Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Политика

В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Робби Шлунд – глава российско-германской группы в парламенте ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» - заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.
Свободная Пресса 05:10
Футбол

«Арсенал» упустил победу над «Уотфордом»

ProstoProSport 13:23
Наука

Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова

Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Футбол

Роналду показал, как провёл воскресенье

Евро-футбол.ру 15:41
Политика

СМИ узнали о запросе убежища в Греции от 22 сторонников Гюлена

Политическое убежище в Греции запросили 22 бежавших из Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году.
РБК 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное