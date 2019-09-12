Экономика
ИзвестияСтоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.
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ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.
— Алексей Моисеев, российский актёрГЛАС.RU 13 сентября в 07:32
с чего всё началось
По его словам, снижение цены могут получить автолюбители, соблюдающие правила дорожного движения, не создающие на дороге угрозы для других участников движения и не попадающие в аварии, сообщает «Российская газета».News.ru12 сентября в 23:05
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В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов
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В Минфине рассказали о возможных ценах на полис ОСАГО после реформы тарифов
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