с чего всё началось

ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.

Алексей Моисеев, являющийся заместителем Минфина, рассказал, что цены на ОСАГО непосредственно для российских владельцев авто, соблюдающих ПДД, после перевода к новому расчёту тарифов, должны снизиться в три/четыре раза.

В Минфине прогнозируют уменьшение тарифов после реформы ОСАГО

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