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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
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РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
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RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском21 сентября в 10:10
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБК21 сентября в 13:34
ТАСС

Минфин объяснил резкое повышение акцизов на табак

ТАСС21 сентября в 11:29
Московский Комсомолец

Минфин объяснил повышение акцизов на табак, но не на алкоголь

Московский Комсомолец21 сентября в 10:24
REGNUM

Госдума повышает акцизы на табак и электронные сигареты

REGNUMвчера в 05:36
Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъ21 сентября в 09:43
Российская газета

Минфин объяснил резкий рост акциза на сигареты в 2021 году

Российская газета21 сентября в 09:18
НИА-Армения

Акциз особого назначения: из-за чего Минфин поднимает налог на табак, но не трогает алкоголь?

НИА-Армениявчера в 15:02
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
Коммерсантъ06:34

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Газета.Ru06:21

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