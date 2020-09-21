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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
С чего всё началось
Вот и получается, что в настоящее время каждая седьмая сигарета куплена на черном рынке, - комментирует «Новым известиям
» политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
Город55.ру21 сентября в 05:28
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Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъ21 сентября в 09:43
ТАСС

Минфин объяснил резкое повышение акцизов на табак

ТАСС21 сентября в 11:29
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Весна21 сентября в 11:56
Телеканал 360°

Минфин объяснил резкий рост акциз на сигареты в 2021 году

Телеканал 360°21 сентября в 10:47
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБК21 сентября в 13:34
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском21 сентября в 10:10
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное время20 сентября в 10:51
НИА-Армения

Акциз особого назначения: из-за чего Минфин поднимает налог на табак, но не трогает алкоголь?

НИА-Армениявчера в 15:02
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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Песков назвал проведение инаугурации суверенным решением Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, но не была объявлена заранее.
RT на русском06:00

США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссиявчера в 11:02

Ростех представил макет российской станции 5G

Москва, 23 сентября 2020, 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети.
REGNUM04:16
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Макрон призвал Россию отчитаться по ситуации с Навальным

Полностью отчитаться по ситуации с Алексеем Навальным призвал правительство России президент Франции Эмманюэль Макрон 22 сентября, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ИА Красная Веснавчера в 16:07
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