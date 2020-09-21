Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.

С чего всё началось Вот и получается, что в настоящее время каждая седьмая сигарета куплена на черном рынке, - комментирует « Новым известиям » политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Город55.ру 21 сентября в 05:28