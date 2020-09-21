В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак
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Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
С чего всё началось
Вот и получается, что в настоящее время каждая седьмая сигарета куплена на черном рынке, - комментирует «Новым известиям
» политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
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