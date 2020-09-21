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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости09:00
Подробнее о событии
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБК13:34
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Весна11:56
Lenta.ru

Резкое повышение цен на сигареты в России объяснили

Lenta.ru10:51
Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъ09:43
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском10:10
ТАСС

Минфин объяснил резкое повышение акцизов на табак

ТАСС11:29

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
РИА Новости07:26
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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Стало известно, что изменится в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В следующем году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по поправкам в Конституцию, а на ОГЭ по химии для девятиклассников начнут экспериментировать на реальном оборудовании, рассказала «Парламентской газете» директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
Национальная служба новостей12:36
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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