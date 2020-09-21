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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
С чего всё началось
Новые Известия

Эксперт: новые табачные акцизы бьют по карману россиян и приведут к контрафакту

Стоит отметить, что семейные бюджеты россиян пострадали не меньше федерального бюджета.
Новые Известия18 сентября в 12:37
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Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъ09:43
Взгляд.ру

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на сигареты

Взгляд.ру09:39
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском10:10
Газета.Ru

Экономист оценил идею увеличить акциз на табачную продукцию

Газета.Ru08:06
Российская газета

Минфин объяснил резкий рост акциз на сигареты в 2021 году

Российская газета09:18
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц для введения санкций

Экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Европейскому парламенту ввести санкции против белорусских официальных лиц, которых она внесла в список ответственных за насилие в республике.
Инфорос09:03
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Умные часы Asus VivoWatch SP доступны в России сразу с хорошей скидкой

Компания Asus объявляет о выходе на российский рынок умных часов VivoWatch SP, которые оснащены наделенное электрокардиографическим (ЭКГ) и фотоплетизмографическими (ФПГ) датчиками для круглосуточного отслеживания сердечного ритма и артериального давления.
iXBT.com08:35

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Ракетный корабль «Грайворон» впервые вышел в море для испытаний

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, новейший малый ракетный корабль «Грайворон», который был построен для Черноморского флота на «Зеленодольском заводе им. А. М. Горького», впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.
Военное дело19 сентября в 06:49
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Airbus представила концепты пассажирских самолетов будущего

Концепты Airbus / ©Airbus Напомним, недавно стало известно об испытаниях европейскими инженерами модели V-образного пассажирского самолета, который должен быть экономичнее существующих пассажирских крылатых машин.
Naked Science07:32
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