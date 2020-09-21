Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.

С чего всё началось Эксперт: новые табачные акцизы бьют по карману россиян и приведут к контрафакту Стоит отметить, что семейные бюджеты россиян пострадали не меньше федерального бюджета. Новые Известия 18 сентября в 12:37