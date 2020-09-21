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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
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RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском10:10
Lenta.ru

Резкое повышение цен на сигареты в России объяснили

Lenta.ru10:51
Телеканал 360°

Минфин объяснил резкий рост акциз на сигареты в 2021 году

Телеканал 360°10:47
Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъ09:43
ТАСС

Минфин объяснил резкое повышение акцизов на табак

ТАСС11:29
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51

В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый

Рак известен издревле, от онкологических заболеваний скончались князь Владимир и Ярослав Мудрый, заявил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей Каприн.
В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
РИА Новости11:17

Киев предложил создать в Донбассе международное временное правительство

Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольд Фокин предложил создать в Донбассе международное временное правительство для проведения местных выборов.
RT на русском10:48

Фильм «Стрельцов» выйдет в прокат в Европе

Спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли покажут с 4 октября в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости09:54

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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