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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
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Lenta.ru

Резкое повышение цен на сигареты в России объяснили

Lenta.ru10:51
Телеканал 360°

Минфин объяснил резкий рост акциз на сигареты в 2021 году

Телеканал 360°10:47
ИА Красная Весна

Повышение табачного акциза позволит закрыть дыры в бюджете РФ — аналитик

ИА Красная Веснавчера в 09:51
Газета.Ru

В Госдуме одобрили повышение акциза на табак и электронные сигареты

Газета.Ru10:39
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском10:10
Реальное время

Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

Реальное времявчера в 10:51
Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъ09:43

Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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Новый сервис от союза автостраховщиков России

С 21 сентября РСА запустил новый сервис для автовладельцев, где можно проверить какие именно данные были указаны страхователем в заявлении и повлияли на расчёт страховой премии при заключении договора ОСАГО.
Ваш новый день Йошкар-Ола10:48

В августе продажи новых электрокаров в России выросли более чем на 60%

Интересно, что столь существенный рост рынка электрокаров в России вызвала новинка – премиальный электрический кроссовер Audi e-Tron, на котором августе остановили свой выбор сразу 29 россиян.
Автоновости дня04:27
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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