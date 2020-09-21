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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
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РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
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АБН

Госдума одобрила рост акцизов на табак в 2021 году

АБНвчера в 13:24
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°вчера в 08:21
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Весна21 сентября в 11:56
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАССвчера в 06:45
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБК21 сентября в 13:34
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газетавчера в 06:24
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском21 сентября в 10:10
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04

ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию.
RT на русском21 сентября в 11:32