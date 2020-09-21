Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 09:00
Подробнее о событии
АБН

Госдума одобрила рост акцизов на табак в 2021 году

АБН13:24
Lenta.ru

По предложению Минфина Госдума одобрила резкое повышение акцизов на сигареты

Lenta.ru12:01
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Веснавчера в 11:56
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газета06:24
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАСС06:45
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°08:21
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русскомвчера в 10:10
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавира05:04

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
1,1K

Новый Opel Mokka сразу предложат с тремя типами двигателей

Поскольку с 2017-го Opel принадлежит концерну PSA Peugeot-Citroen, новая Mokka построена на французском шасси CMP, которое ранее послужило основой для малолитражек Корса и Peugeot 208, кроссоверов Peugeot 2008 и DS3 Crossback, а также других моделей.
Тарантас Ньюс10:25
8

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56
1

Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Весна14:22
51

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
41

«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ Санкт-Петербург14:09
108