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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
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АБН

Госдума одобрила рост акцизов на табак в 2021 году

АБНвчера в 13:24
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°вчера в 08:21
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском21 сентября в 10:10
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАССвчера в 06:45
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБК21 сентября в 13:34
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Весна21 сентября в 11:56
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газетавчера в 06:24
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
РИА Новости04:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Лукашенко ответил на вмешательство Польши мощным ударом по экономике

Минск, 23 сентября 2020, 04:42 — REGNUM Большой урон польской экономике, который нельзя компенсировать, нанесет потеря Польшей белорусского рынка, заявил доктор экономических наук Николай Межевич в интервью порталу «Экономика сегодня».
REGNUM21:42
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