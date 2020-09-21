Экономика
RT на русскомВ Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак
Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.
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с чего всё началось
Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.РИА Новости21 сентября в 09:00
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Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк
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