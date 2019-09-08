Экономика
ВедомостиМинфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
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В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
РИА Новости06 сентября в 14:00
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Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
ЦИК опубликовал предварительные результаты губернаторских выборов
На сайте ЦИК России появились предварительные результаты выборов губернаторов.
ФедералПресс 01:26
Политика
Лидер московских единороссов Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму
Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму в округе № 15, передает «Интерфакс».
Ведомости 00:22
Шоу-бизнес
Алена Апина продемонстрировала подтянутую фигуру
Дни24 вчера в 06:35
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Общество
Орнитологи помогут решить проблему с птицами в российских аэропортах
Дополнительно ассоциация "Аль-Ганнас" предложила обучить российских ветеринаров новейшим методам лечения соколов, пишут "РИА Новости".
Online47.ru вчера в 23:41
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия вчера в 22:06
Политика
Анатолий Локоть остался мэром Новосибирска
После подсчета голосов Анатолий Локоть поблагодарил всех пришедших на выборы новосибирцев.
Эпиграф вчера в 22:44
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Общество
Роскачество проверило шоколадные шарики
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Политика
В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче
Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.
RT на русском 00:53
Фигурное катание
Медведева снова упала перед Загитовой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта
Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.
Lenta.ru вчера в 22:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл бросила 4-месячного сына ради уикенда в США
Меган Маркл бросила 4-месячного сына ради уикенда в США Жену принца Гарри вновь подвергли жесткой критики за ее поведение.
Экспресс газета вчера в 13:53
Гаджеты
Линейка умных экранов Lenovo пополнилась компактной 7-дюймовой моделью
Компания Lenovo дополнила ассортимент умных дисплеев, изначально представленных моделями с экранами диагональю 8 и 10 дюймов, более компактным решением с экраном диагональю 7 дюймов.
iXBT.com вчера в 16:40
Космос
Уникальные советские антенны в Крыму могут превратить музей или уничтожить
Вести Крым вчера в 04:11
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Гаджеты
Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra вчера в 12:31