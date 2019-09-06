Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Минфине раскрыли подробности проекта новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.
РИА Новости14:00

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В Минфине раскрыли подробности проекта новой системы пенсионных накоплений

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Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
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На дом Эллы Памфиловой совершили нападение

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Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
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Целью является ознакомление с организацией реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения волгоградцев, оценка работы по проведению телемедицинских консультаций и маршрутизации пациентов по профилю «реабилитация» и «санаторно-курортное лечение».
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Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
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Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

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Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
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Телеведущий Гордон «закрыл рот» коллеге на съемках шоу

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