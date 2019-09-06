В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.

с чего всё началось

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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