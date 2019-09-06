Экономика
Газета.RuВ Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Оценить96
с чего всё началось
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.РИА Новости14:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:10, Вашингтон
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия 10:46
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru 14:10
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Транспорт
В Краснодаре прошел ливень с градом
В Краснодаре около 15:30 начался ливень с градом диаметром до 1 см. Осадки сопровождаются шквалистыми порывами ветра, которые повалили несколько деревьев.
Кубань 24 09:01
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.
ТАСС 16:22
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Космос
Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 13:31
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
РИА Новости 05:18
Происшествия
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Здоровье
В Волгограде высоко оценены санаторно-курортное лечение и реабилитация
Целью является ознакомление с организацией реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения волгоградцев, оценка работы по проведению телемедицинских консультаций и маршрутизации пациентов по профилю «реабилитация» и «санаторно-курортное лечение».
Волга-Медиа 11:03
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) 16:23
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
Коммерсантъ 06:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма 11:25
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц
Согласно информации на портале, ЛИИ заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц «Зеркальные шары».
Коммерсантъ 14:25
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Авто
Mini возродит имя Traveler для минивэна на базе BMW i3
В чисто электрической форме новая модель Mini станет наследником BMW i3.
SpeedMe вчера в 22:53
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Футбол
Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Soccer.ru 16:03