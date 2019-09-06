Экономика
РБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщили в пресс-службе ведомства. Проект закона направлен на согласование в Минтруд.
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с чего всё началось
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.РИА Новости14:00
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