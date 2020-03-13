Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Минфин рассказал о перечислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Коммерсантъ10:43

Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий

Взгляд.ру08:35

Минфин: деньги коррупционеров идут на выплату пенсий

URA.Ru08:58

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

РИА Новости08:57

Минфин направил на выплату пенсий конфискованные у коррупционеров деньги

Ведомости08:42

Минфин направил конфискованные по коррупционным делам деньги на выплату страховых пенсий

ТАСС09:16

Минфин РФ направил на выплату пенсий конфискованные по коррупционным делам деньги

ПРАЙМ08:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

РИА Новости 11 марта в 11:03
Армия и оружие

Российские атомные подлодки защитят буями «Бурак-М»

Атомные подводные ракетные лодки Военно-морского флота России, прежде всего крейсеры проектов 667БДРМ "Дельфин" и 955 "Борей", могут защитить от противолодочной авиации и беспилотников противника буями "Бурак-М", относящимися к средствам радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru 01:34
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Общество

Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
Вести.Ru 18:35
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Общество

США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
РИА Новости 17:09
Хоккей

Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей

Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Вечерняя Казань 04:54
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Культура

Какой могла получиться экранизация Bioshock?

Игромания.ру 14:06
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Здоровье

Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни

Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Народные новости вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения

Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
RuNews24.ru 09:51
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Общество

Мишустин распорядился профинансировать ремонт костромской больницы

Премьер Михаил Мишустин в ходе визита в окружную больницу Костромского округа №1 распорядился выделить 200 млн рублей на ремонт одного из корпусов учреждения.
Взгляд.ру 07:45
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 13:53
Общество

Посольским и частным школам Москвы рекомендовали ввести карантин

На сайте школы 1279 «Эврика» было размещено информационное сообщение, что у учащейся школы, «которая вернулась после отдыха в Италии, была подтверждена коронавирусная инфекция»: «Для профилактики принято решение о закрытии школьных зданий на ул. Азовская, д. 2, к. 2 и на ул. Фруктовая, д. 13 на карантин с 14 по 29 марта (именно две недели являются инкубационным периодом для данной инфекции)».
Коммерсантъ 17:47
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет

Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Экономика сегодня 05:49
Футбол

Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года

Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Вести.Ru 16:26
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС 19:12
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес

Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»

Lenta.ru вчера в 08:31
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
МК-Спорт 08:55
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Политика

Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса

Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
ФАН 05:11
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском 18:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное