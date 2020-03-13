Общество
РИА НовостиВ Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
Как следует из документа, с прошлого года такие средства зачисляются в бюджет Пенсионного фонда и направляются на выплату страховых пенсий. Как заявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в начале марта, в прошлом году его ведомство направило в суды более восьми тысяч дел о коррупции.
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с чего всё началось
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Об этом говорится в проекте итогового доклада, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии.РИА Новости09:01
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Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Общество
Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой
Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Политика
Свердловские инсайды: мэрия Екатеринбурга бурлит
Екатеринбургские застройщики требуют своего вице-мэра, свердловский депутат-аптекарь улетел отдыхать с любимой чиновницей, а его коллега-патриот моет золото.
Здоровье
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Финансы
Банк России предвидит ускорение инфляции
Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае
Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Как сообщается на сайте «Газета.ru», чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о вероятной отмене боя против Фергюсона.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрировали в Ленобласти
В Ленинградской области, в Кудрово зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ленобласти.
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Политика
Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США
Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Общество
В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса
В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.