В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Об этом говорится в проекте итогового доклада, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии.

с чего всё началось

Как следует из документа, с прошлого года такие средства зачисляются в бюджет Пенсионного фонда и направляются на выплату страховых пенсий. Как заявлял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в начале марта, в прошлом году его ведомство направило в суды более восьми тысяч дел о коррупции.

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

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