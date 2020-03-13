Общество
РИА НовостиВ Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Об этом говорится в проекте итогового доклада, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Трамп анонсировал проведение пресс-конференции по коронавирусу
Пресс-конференцию, посвященную проблеме коронавируса, проведет президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 13 марта в своем Twitter.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Автоспорт
«Формула-1» может отменить Гран-при Австралии
Пока официального решения об отмене Гран-при от Международной автомобильной федерации (FIA) не поступало, однако на официальном сайте ведомства размещено сообщение о готовности пересмотреть календарь всех проводимых серий соревнований.
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Игры
Закрытое бета-тестирование Wasteland 3 начнётся 17 марта
Испытания начнутся 17 марта в 19:00 по московскому времени.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — седьмая
Немка Дених Херрман заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
Армия и оружие
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Хоккей
Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
Политика
Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда
Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Футбол
Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020
Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Политика
Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом
Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.