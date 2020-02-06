Экономика
News.ruВ Минфине рассказали о рисках для России от снятия санкций
Снятие санкций с России может негативно отразиться на состоянии российской экономики, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
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Глава Департамента Минфина заявил, что снятие западных санкций окажется вредным для России
Эхо Москвывчера в 13:00
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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Частный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г." - говорится в этой информации.
Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд рублей
По словам собеседника агентства, генерал-полковник Арсланов проходит фигурантом по делу о хищении 6,7 млрд руб. Арсланову предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), уточнил собеседник "Ведомостей".
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Путин высказался о беседе с Лукашенко тет-а-тет
Российский лидер прокомментировал прошедшую беседу.
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Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО
Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
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Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Фигурное катание
Самсонов выиграл первенство России по фигурному катанию среди юниоров
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Авто
В Индии представили бюджетный «Гелендваген»
Внедорожник Force Gurkha нового второго поколения стал ещё больше напоминать легендарный «Гелендваген», чем его предшественник.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Гаджеты
AMD сегодня начнёт продажи 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X
Рекомендованная стоимость Ryzen Threadripper 3990X составит $3990, что, пожалуй, делает новинку самым дорогим настольным процессором AMD.
Общество
Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение
Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Общество
В польском Лешно снесли памятник благодарности Красной армии
"На месте снесенного памятника благодарности Красной армии мэр города хочет установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши", - говорится в сообщении.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки
Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых.
Здоровье
В России собираются изменить порядок медосвидетельствования водителей
На территории Российской Федерации собираются ввести новые правила медицинского освидетельствования.
Происшествия
Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево
Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Евротура
Сборная России проиграла команде Финляндии в матче в вынесенном матче третьего этапа Евротура "Шведские игры".
Политика
Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон
Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.
Хоккей
Путин и Лукашенко играют в хоккей в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко играют в хоккей в спорткомплексе "Галактика" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.