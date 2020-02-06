Экономика
Газета.RuВ Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.РБКвчера в 09:44
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Глава Департамента Минфина заявил, что снятие западных санкций окажется вредным для России
Эхо Москвывчера в 13:00
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Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20
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В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
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Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
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Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
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Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
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Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
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Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
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Сериал «Друзья» вернется на экраны спустя 25 лет
Сериал "Друзья" вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max, сообщает Deadline.