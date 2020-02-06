Экономика
Газета.RuВ Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.РБКвчера в 09:44
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Глава Департамента Минфина заявил, что снятие западных санкций окажется вредным для России
Эхо Москвывчера в 13:00
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