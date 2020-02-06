Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.
РБКвчера в 09:44

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В Минфине объяснили, чем опасно для России снятие санкций

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Глава департамента Минфина рассказал о вреде отмены санкций против России

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Названы риски для России от снятия санкций

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В Минфине оценили последствия снятия санкций с России

BFM.ruвчера в 10:47

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

РБКвчера в 09:44
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В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

РИА Новости 01:56
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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Обновленный внедорожник Volkswagen Teramont, известный на некоторых рынках под названием Atlas, получил не только косметические изменения, которые делают его похожим на купеобразную версию Atlas Cross Sport, но и изменения в моторной гамме, а также оснащении.
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Политика

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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
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Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru вчера в 16:37
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Футбол

Месси хочет уйти из «Барселоны»

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Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

RT на русском вчера в 19:59
Общество

Родителей девочки, жившей 5 лет в клинике, ограничили в правах

ТК Звезда 05 февраля в 12:02
Экономика

Philip Morris выплатила 24 млрд рублей после претензий российских налоговиков

Последние годы ФНС активно проверяет табачные компании, так как обнаружила манипуляции с налогами.
Говорит Москва 01:38
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Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
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Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru 05 февраля в 16:13
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

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В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория»

В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Андрея Клишаса.
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Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости вчера в 09:34
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
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Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК 00:53
Общество

Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

Новым главой государственной компании «Роскино», которая занимается продвижением продукции российской киноиндустрии в мире, стала Екатерина Маркова.
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В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
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