Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.
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