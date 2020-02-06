Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.

с чего всё началось

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

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