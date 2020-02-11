Экономика
ИзвестияВ Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно. В этом признался журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак во вторник, 11 февраля.
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с чего всё началось
Белоруссия просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), но текущие предложения Минска не могут быть приняты, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.РБКвчера в 06:57
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Беларусь попросила пересмотреть условия кредита на БелАЭС: предложение отвергли
КП - Беларусьвчера в 10:58
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову
Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
Космос
На спутнике Юпитера Европе есть осьминоги, считает британский ученый
Происшествия
СК начал проверку после самоубийства подсудимого в Чертановском суде
Как сообщали СМИ, инцидент произошел сразу после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова, когда судья постановила взять экс-начальника управления ФСИН В.Свиридова под стражу в зале суда.
Кино
Стало известно об ошибке в сценарии фильма «Москва слезам не верит»
Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.
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РИАМО – 12 фев. На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2020 южнокорейская компания представила складной смартфон Galaxy Z Flip, который оборудован экраном из гибкого стекла, сообщает Газета.ru.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Игры
Продюсер DOOM Eternal: «Doom — вредная пища, и мы гордимся этим»
Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стреттон (Marty Stratton) в интервью Official Xbox Magazine с гордостью назвал предстоящую игру «вредной пищей» с большим количеством «питательных веществ».
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В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
Игры
Для PlayStation 4 бесплатно раздают тему по The Last of Us Part II
Кино
Новые злодеи и свежий гардероб Галь Гадот: появились кадры из «Чудо-женщины: 1984»
Журнал Entertainment Weekly порадовал поклонников «Чудо-женщины» порцией свежих кадров из второй части франшизы, получившей название «Чудо-женщина: 1984».
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Политика
Путин назвал основную задачу экономической повестки
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
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Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Хоккей
Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов
Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов.
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
Происшествия
В Керчи рухнувшее дерево убило человека
Штормовые ветра в Керчи привели к трагедии - упавшее дерево убило человека. Об этом сообщает КерчьИНФО со ссылкой на очевидцев.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Музыка
Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля
30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Биатлон
Анфиса Резцова: Шипулин бросил команду вместо того, чтобы биться
Наш лидер Антон Шипулин просто ушёл, бросил команду, партнёров и стал депутатом Госдумы.