Белоруссия просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), но текущие предложения Минска не могут быть приняты, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно. В этом признался журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак во вторник, 11 февраля.

В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС

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