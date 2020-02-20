Экономика

Piter.tvPiter.tvВ Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки

Волна пошла на фоне снижения ставок. Министерство финансов сообщило о волне рефинансирования ипотеки в РФ. Данный процесс связан со снижением ставок, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян

RT на русском20 февраля в 11:02

Ипотечные заемщики Петербурга начали массово снижать процентную ставку

АБН20 февраля в 04:29

Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

News.ru19 февраля в 17:38

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

REGNUM19 февраля в 23:01

Падение ставок ипотеки не делает рефинансирование выгодным

Э Вести19 февраля в 21:55

В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%

ТАСС19 февраля в 19:08

Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

РБК20 февраля в 03:25
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Биатлон

Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Газета.Ru 11:37
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Малкин сделал хет-трик Горди Хоу

Спорт-Экспресс 14:44
Политика

Трамп заявил о важности примирения России и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
REGNUM 11:26
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Армия и оружие

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Общество

В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля

14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен «День защитника Украины», который был введен вместо отмененного «Дня защитника Отечества», отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.
Известия 14:40
Музыка

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Газета.Ru 06:47
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Армия и оружие

Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС 11:26
Здоровье

Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо

У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:59
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM 12:23
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Общество

В небе над Петербургом прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

В честь праздничной даты над небом Северной столицы прогремел артиллерийский салют.
Петербургский дневник 14:22
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM вчера в 12:22
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Биатлон

Драчев ответил на призывы уйти в отставку

Президент Союза биатлонситов России (СБР) Владимир Драчев не собирается уходить в отставку со своего поста после чемпионата мира в Антхольце.
Матч ТВ 14:58
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

РИА Новости 14:30
Политика

В Киеве митингующие потребовали отставки Авакова

REGNUM 09:12
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru 06:48
Футбол

«Арсенал» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 13:39
Общество

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники

Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Вечерний Волгоград вчера в 03:23
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
RT на русском 13:43
Политика

Разведка США пока не выявила вмешательства России в выборы 2020 года

В эфире телеканала Fox News он допустил, что Россия могла потерять интерес к переизбранию Трампа, так как при нем Вашингтон ввел против Москвы больше санкций, чем его предшественники.
Эхо Москвы 15:02
Армия и оружие

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Российская газета 08:28
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
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