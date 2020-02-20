Экономика
Piter.tvВ Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки
Волна пошла на фоне снижения ставок. Министерство финансов сообщило о волне рефинансирования ипотеки в РФ. Данный процесс связан со снижением ставок, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
RT на русском20 февраля в 11:02
В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%
ТАСС19 февраля в 19:08
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Биатлон
Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Малкин сделал хет-трик Горди Хоу
Политика
Трамп заявил о важности примирения России и Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Армия и оружие
Сандер допустил военные действия против Китая
Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
Общество
В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля
14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен «День защитника Украины», который был введен вместо отмененного «Дня защитника Отечества», отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»
Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке.
Армия и оружие
Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Здоровье
Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо
У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Общество
В небе над Петербургом прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
В честь праздничной даты над небом Северной столицы прогремел артиллерийский салют.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Биатлон
Драчев ответил на призывы уйти в отставку
Президент Союза биатлонситов России (СБР) Владимир Драчев не собирается уходить в отставку со своего поста после чемпионата мира в Антхольце.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
Политика
Разведка США пока не выявила вмешательства России в выборы 2020 года
В эфире телеканала Fox News он допустил, что Россия могла потерять интерес к переизбранию Трампа, так как при нем Вашингтон ввел против Москвы больше санкций, чем его предшественники.
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.