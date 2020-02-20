Экономика
Piter.tvВ Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки
Волна пошла на фоне снижения ставок. Министерство финансов сообщило о волне рефинансирования ипотеки в РФ. Данный процесс связан со снижением ставок, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
RT на русском20 февраля в 11:02
В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%
ТАСС19 февраля в 19:08
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Общество
В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
Биатлон
Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Спорт
Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам
Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении крупных группировок террористов в Сирии
«В ходе операции в Сирийской Арабской Республике уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины», — отметил российский лидер.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Здоровье
На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Политика
Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны
С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики.
Политика
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой
Сотрудники Госдепартамента США приняли решение об эвакуации с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными коронавирусом, не сообщая президенту США Дональду Трампу, что возмутило граву государства.
Политика
Как военные ДНР поздравили ВСУ с Днем защитника Отечества
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Футбол
Артета: «Могу лишь похвалить игроков „Арсенала“, они очень стараются»
Наставник «Арсенала» Микель Артета отдал должное игрокам своей команды в преддверии матча с «Эвертоном» в 27-м туре АПЛ.Мы должны чувствовать, что готовы к борьбе, не только, когда у нас мяч, но и тогда, когда у нас его нет.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса
Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Компания Google раньше планируемого срока выпустила бета-версию операционной системы Android для разработчиков, получившую название Android 11, сообщает портал 9to5google.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Футбол
«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля
За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).