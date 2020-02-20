Волна пошла на фоне снижения ставок. Министерство финансов сообщило о волне рефинансирования ипотеки в РФ. Данный процесс связан со снижением ставок, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки

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