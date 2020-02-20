Экономика

Piter.tvPiter.tvВ Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки

Волна пошла на фоне снижения ставок. Министерство финансов сообщило о волне рефинансирования ипотеки в РФ. Данный процесс связан со снижением ставок, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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В Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки

Piter.tv20 февраля в 11:48

Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян

RT на русском20 февраля в 11:02

Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

News.ru19 февраля в 17:38

Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

РБК20 февраля в 03:25

Падение ставок ипотеки не делает рефинансирование выгодным

Э Вести19 февраля в 21:55

В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%

ТАСС19 февраля в 19:08

Ипотечные заемщики Петербурга начали массово снижать процентную ставку

АБН20 февраля в 04:29
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РБК 07:15
Политика

Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны

С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики.
РБК 10:04
Политика

Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Сотрудники Госдепартамента США приняли решение об эвакуации с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными коронавирусом, не сообщая президенту США Дональду Трампу, что возмутило граву государства.
Страна Советов on-line 03:05
Политика

Как военные ДНР поздравили ВСУ с Днем защитника Отечества

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Технологии

Google выпустила новую версию Android

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Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

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Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
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Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
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Вести.Ru 07:20
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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
РБК 04:03
Армия и оружие

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru 08:23
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