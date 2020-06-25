Экономика
78.ruРасширение льготной ипотеки охватит 95% петербургских новостроек
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 23 июня предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать её на жильё в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах страны.
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Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе
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