Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:00

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Российская газетавчера в 09:44

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 06:25

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалтвчера в 06:52

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФвчера в 05:45

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолецвчера в 10:15

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАСС31 марта в 12:43
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Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 29 регионах России выявили 771 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:46
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-формате

Inc-news.ru вчера в 11:50
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК вчера в 18:00
Происшествия

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Известия 04:50
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Интерфакс 03:55
Здоровье

Британским врачам придётся отказывать некоторым тяжёлобольным COVID-19

Согласно новым инструкциям, на пике пандемии врачи столкнутся с решениями, «которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения, чтобы помочь другим больным с более высокой вероятностью выживания», сообщает телеканал Sky News.
News.ru 05:18
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Bloomberg: Китай намерен закупить нефть для госрезервов

Китай планирует закупить нефть для пополнения своих стратегических резервов на фоне резкого снижения стоимости сырья, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Общество

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Готовясь влиться в ряды наемников террористов, подозреваемые заранее купили камуфляжную униформу и лекарственные препараты.
Российская газета 04:30
Энергетика

Российская нефть Urals обновила антирекорд с 1999 года, упав к $10

Стоимость российской нефти марки Urals 1 апреля обновила очередной антирекорд, цена марки в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель, тогда как еще в понедельник она была у отметки 13 долларов, сообщает аналитическое агентство Argus.
ПРАЙМ 04:55
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
Экономика

Биткоин подорожал на 76% за три недели

За минувшие сутки криптовалюта прибавила в цене 5%, а за последние три недели — 76%.
Аргументы и Факты 04:43
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Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

REGNUM 01:20
Общество

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю

Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 11:59
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Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции

Discover24 04:03
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
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Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:38
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис

Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
RuNews24.ru 31 марта в 00:46
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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 31 марта в 11:26
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Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил

Обозреватели китайского издания Sohu не советуют Японии пытаться захватить часть Курил.
Что происходит 05:10
Общество

Число заразившихся коронавирусом детей в Москве увеличилось

Больше половины новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за последние сутки зарегистрировано у жителей в возрасте до 45 лет.
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Застрявший в Москве из-за коронавируса американец пожаловался на безысходность

Американский турист застрял в Москве из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
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2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены "по цене около $4 за баррель", заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит покупать нефть из других стран.
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Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
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