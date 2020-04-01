В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.

Общество Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в 29 регионах России выявили 771 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование "В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

Здоровье Британским врачам придётся отказывать некоторым тяжёлобольным COVID-19 Согласно новым инструкциям, на пике пандемии врачи столкнутся с решениями, «которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения, чтобы помочь другим больным с более высокой вероятностью выживания», сообщает телеканал Sky News.

Энергетика Bloomberg: Китай намерен закупить нефть для госрезервов Китай планирует закупить нефть для пополнения своих стратегических резервов на фоне резкого снижения стоимости сырья, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество В Крыму задержаны наемники сирийских террористов Готовясь влиться в ряды наемников террористов, подозреваемые заранее купили камуфляжную униформу и лекарственные препараты.

Энергетика Российская нефть Urals обновила антирекорд с 1999 года, упав к $10 Стоимость российской нефти марки Urals 1 апреля обновила очередной антирекорд, цена марки в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель, тогда как еще в понедельник она была у отметки 13 долларов, сообщает аналитическое агентство Argus.

Общество Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.

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