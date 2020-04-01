Коронавирус
Lenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Госдума приняла поправки о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 06:25
Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит
Московский Комсомолецвчера в 10:15
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Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 29 регионах России выявили 771 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-формате
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Происшествия
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Здоровье
Британским врачам придётся отказывать некоторым тяжёлобольным COVID-19
Согласно новым инструкциям, на пике пандемии врачи столкнутся с решениями, «которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения, чтобы помочь другим больным с более высокой вероятностью выживания», сообщает телеканал Sky News.
Энергетика
Bloomberg: Китай намерен закупить нефть для госрезервов
Китай планирует закупить нефть для пополнения своих стратегических резервов на фоне резкого снижения стоимости сырья, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Готовясь влиться в ряды наемников террористов, подозреваемые заранее купили камуфляжную униформу и лекарственные препараты.
Энергетика
Российская нефть Urals обновила антирекорд с 1999 года, упав к $10
Стоимость российской нефти марки Urals 1 апреля обновила очередной антирекорд, цена марки в Северо-Западной Европе снизилась до 10,54 доллара за баррель, тогда как еще в понедельник она была у отметки 13 долларов, сообщает аналитическое агентство Argus.
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Экономика
Биткоин подорожал на 76% за три недели
За минувшие сутки криптовалюта прибавила в цене 5%, а за последние три недели — 76%.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю
Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис
Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Политика
Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил
Обозреватели китайского издания Sohu не советуют Японии пытаться захватить часть Курил.
Общество
Число заразившихся коронавирусом детей в Москве увеличилось
Больше половины новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за последние сутки зарегистрировано у жителей в возрасте до 45 лет.
Политика
Застрявший в Москве из-за коронавируса американец пожаловался на безысходность
Американский турист застрял в Москве из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Энергетика
Белоруссия в апреле получит 2 миллиона тонн российской нефти
2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены "по цене около $4 за баррель", заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит покупать нефть из других стран.
Происшествия
В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19
Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.