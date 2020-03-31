Экономика
Аргументы и ФактыВ Минфине рассказали, в каком случае можно не платить по кредиту
В Минфине уточнили, что в течение «кредитных каникул» банк не может начислять неустойки и требовать досрочного погашения. Отмечается, что кредитное учреждение вправе запросить у заемщика справку о доходах, выписку о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин разъяснил, в каких случаях граждане могут не платить по кредиту
Российская газетавчера в 23:00
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Музыка
Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате
В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Общество
В Крыму вводят карантин по коронавирусу
Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
Наука
Выявлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Как сообщает МедиаПоток, относительная влажность воздуха от 40 до 60% приводит к тому, что передача коронавируса SARS-CoV-2 от больных к здоровым людям происходит намного реже, чем при прочих условиях.
Политика
Россия направила в США помощь для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с аэродрома Чайковский из РФ в США вылетел военный самолет, на борту которого находится гуманитарная помощь, предназначенная для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
Шоу-бизнес
Айза Анохина оправдала Гуфа после скандала с собаками
Дурная слава Гуфа отразилась на жизни его бывшей супруги и матери его сына Айзы Анохиной.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздает игру Rayman Legends
Компания Ubisoft в интернет-сервисе Uplay бесплатно раздаёт популярную игру Rayman Legends.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
Футбол
Бывший президент «Марселя» умер от коронавируса
Сенегальскому футбольному функционеру было 68 лет. Диуф владел французской командой в период с 2005 по 2009 год.
Шоу-бизнес
Михаил Полицеймако снова стал отцом
Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Общество
Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии
«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — заявил глава правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Футбол
Жиру ответил Бензема: «Я чемпион мира по картингу»
Напомним, что Карим сравнил уровень Жиру с картингом, а свой — с "Формулой-1".
Происшествия
В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса
В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Кино
Сериал «Стрела» обязан своим существованием «Зеленому Фонарю» с Райаном Рейнольдсом
Создатель сериала Марк Гуггенхайм недавно стал гостем подкаста Fake Nerd Podcast и в ходе интервью немного рассказал об удивительной отсылке к «Зеленому Фонарю», которую фанаты обнаружили в кроссовере «Кризис на Бесконечных землях».
Здоровье
Российские военные начали оснащать полевой госпиталь в Бергамо
Помощь от России получает Италия. Наши военные начали оборудовать там новый полевой госпиталь.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Здоровье
ВОЗ перестала сообщать информацию о выздоровевших
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что перестает информировать граждан о количестве выздоровевших от коронавирусной инфекции нового вида по той причине, что данные, присылаемые ей разными странами, носят не системный характер.