Экономика
РИА НовостиВ Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
RT на русском 09:47
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Политика
Путин и Зеленский поговорили по телефону
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским - Кремль.
ТАСС 15:41
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать «свидетеля» по делу МН17
Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 13:35
Авто
Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR
Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
32CARS.ru вчера в 09:11
Футбол
Сборная России вылетела в Калининград на матч с командой Казахстана
Футболисты сборной России вылетели из шотландского Глазго в Калининград, где они должны провести домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщает официальный Twitter российской сборной.
РИА Новости 11:08
Футбол
Юрий Семин: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»
Получилась тренировка с повышенной нагрузкой.
Спорт-Экспресс 13:42
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины
Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Волейбол
Сербия и Турция сыграют в финале чемпионата Европы по волейболу
ProstoProSport 15:12
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол
Матч Франции против Албании начался с задержкой из-за неправильного гимна
Отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Франции и Албании начался с задержкой в семь минут из-за того, что перед матчем по ошибке был исполнен гимн другой страны вместо гимна Албании, сообщает L'Equipe.
РИА Новости 15:21
Политика
Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии
Журналист подчеркнул, что вернется в Киев на суд. «Я за последнее время никогда так не нервничал», — цитирует Вышинского ТАСС.
Известия 07:16
Экономика
Индия перекупила американскую нефть, предназначенную для Китая
Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть.
REGNUM 09:55
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Марио Касас «признался» Регине Тодоренко в любви
Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» не ожидал, что ему придется «признаваться» в любви красавице-телеведущей.
Discover24 12:20
Автоспорт
Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет
Sportbox.RU 14:26
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Происшествия
Неизвестный преступник напал на главу ЦИК Памфилову в ее доме
В ночь на 6 сентября злоумышленник в маске через окно влез на террасу дома, несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером и скрылся.
Вместе-РФ вчера в 05:31
Авто
Electric Citigo iV станет гвоздем программы Skoda во Франкфурте
На стенде бренда будет представлено немало новых моделей, основной из которых является суббренд Skoda iV и две его первые модели: гибридный плагин Superb iV и полностью электрический ситикар Citigo iV.
ГЛАС.RU 08:14
Футбол
Суарес может восстановиться к матчу с «Валенсией»
Спорт-Экспресс 14:44