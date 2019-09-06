В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

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