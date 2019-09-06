Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Читать в источнике
Комментировать683

Подробнее о событии

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

РИА Новостивчера в 14:00

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

РБКвчера в 13:50

Минфин разработал законопроект «о гарантированном пенсионном продукте»

ТАССвчера в 15:10

В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Известия05:56

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Ведомостивчера в 14:40

Минфин разработал законопроект с предложениями об изменениях в пенсионную систему

Эхо Москвы06:08

Экономист объяснил, зачем власти презентовали новую систему пенсионных накоплений

URA.Ru10:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

RT на русском 09:47
Общество

В Москве достроили самую большую школу в России

Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Политика

Путин и Зеленский поговорили по телефону

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским - Кремль.
ТАСС 15:41
Политика

Нидерланды попросили Россию выдать «свидетеля» по делу МН17

Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 13:35
Авто

Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR

Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
32CARS.ru вчера в 09:11
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

ТАСС 14:22
Футбол

Сборная России вылетела в Калининград на матч с командой Казахстана

Футболисты сборной России вылетели из шотландского Глазго в Калининград, где они должны провести домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщает официальный Twitter российской сборной.
РИА Новости 11:08
Футбол

Юрий Семин: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»

Получилась тренировка с повышенной нагрузкой.
Спорт-Экспресс 13:42
Шоу-бизнес

Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины

Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Теннис

Медведев сыграет с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Здоровье

В Волгоград вертолетом санавиации доставили четырех рожениц

РИА34 10:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Футбол

Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020

Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Волейбол

Сербия и Турция сыграют в финале чемпионата Европы по волейболу

ProstoProSport 15:12
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол

Матч Франции против Албании начался с задержкой из-за неправильного гимна

Отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Франции и Албании начался с задержкой в семь минут из-за того, что перед матчем по ошибке был исполнен гимн другой страны вместо гимна Албании, сообщает L'Equipe.
РИА Новости 15:21
Политика

Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии

Журналист подчеркнул, что вернется в Киев на суд. «Я за последнее время никогда так не нервничал», — цитирует Вышинского ТАСС.
Известия 07:16
Экономика

Индия перекупила американскую нефть, предназначенную для Китая

Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть.
REGNUM 09:55
Здоровье

Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика

Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Шоу-бизнес

Марио Касас «признался» Регине Тодоренко в любви

Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» не ожидал, что ему придется «признаваться» в любви красавице-телеведущей.
Discover24 12:20
Автоспорт

Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет

Sportbox.RU 14:26
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Происшествия

Неизвестный преступник напал на главу ЦИК Памфилову в ее доме

В ночь на 6 сентября злоумышленник в маске через окно влез на террасу дома, несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером и скрылся.
Вместе-РФ вчера в 05:31
Авто

Electric Citigo iV станет гвоздем программы Skoda во Франкфурте

На стенде бренда будет представлено немало новых моделей, основной из которых является суббренд Skoda iV и две его первые модели: гибридный плагин Superb iV и полностью электрический ситикар Citigo iV.
ГЛАС.RU 08:14
Футбол

Суарес может восстановиться к матчу с «Валенсией»

Спорт-Экспресс 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное