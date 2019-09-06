Экономика
РБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
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Происшествия
Надежда Толоконникова сообщила о своем задержании в Москве
15 участников Pussy Riot и сообщества художников "Культраб", в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева в субботу задержала полиция.
Интерфакс 11:52
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Политика
Состоялся обмен задержанными с Украиной
Комсомольская правда 02:35
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Политика
Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.
ФАН 09:06
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
РИА Новости вчера в 14:27
Авто
Названа дата начала производства нового электрокара Porsche Taycan
Первый электромобиль компании Porsche с именем Taycan был показан несколько дней назад сразу в трёх странах.
SpeedMe 03:34
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Политика
Передача Цемаха Москве: Амстердам пытался помешать Киеву
Власти Нидерландов пытались не допустить передачи фигуранта дела о гибели рейса MH17 в 2014 году Владимира Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.
Вести.Ru 10:05
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Севастополе
Пять человек пострадали в аварии в Севастополе, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.
ТАСС 11:05
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Космос
Почему Урану всё перпендикулярно?
Необычное положение оси вращения Урана относительно плоскости Солнечной системы позволяет ему попеременно поворачиваться к светилу разными участками поверхности.
Pravda.Ru вчера в 05:10
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии
Президенты России и Молдавии провели переговоры в Кремле.
Российская газета 11:33
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54