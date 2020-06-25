Недвижимость

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что расширение льготной ипотеки затронет кредиты, выданные на покупку жилья в новостройках до 1 ноября с первоначальным взносом не менее 15%. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Министерство финансов уточнило условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 13:49

Путин повышает потолок для ипотеки, девелоперы ищут инновации. Дайджест рынка недвижимости

Деловой квартал (Екатеринбург)23 июня в 23:18

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки

Ведомостивчера в 12:28

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАССвчера в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 10:43

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известиявчера в 12:41
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Политика

Минтранс допустил открытие воздушных границ в июле

Россия может возобновить международное авиасообщение в июле. Этого не исключил глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.
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Общество

В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
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Стоимость бензина АИ-95 на бирже обновила исторический рекорд

Как сообщает агентство "РИА Новости", цена бензина АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальной отметки за всю историю наблюдений с июня 2018 года.
Деловое.ТВ 09:34
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера

Как сообщается на сайте "Студии Лебедева", "искусственный дизайнерский интеллект" больше года выдавали за настоящего человека.
Вести.Ru 05:02
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Армия и оружие

В ДНР заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны силовиков

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
РИА Новости 24 июня в 04:48
Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Политика

Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
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Политика

В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
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Общество

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
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Общество

Туристам предложили бесплатно отдохнуть в Италии

Lenta.ru вчера в 13:19
Происшествия

Жительница Астрахани убила сына и замуровала его тело в бетон

РИА Новости 09:36
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В Архангельской области «черный риелтор» получил пожизненный срок

РИА Новости 09:05
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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Происшествия

Адвокат: у Ефремова случился сердечный приступ

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Общество

На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Что происходит 08:46
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Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Происшествия

Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго

Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
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Армия и оружие

Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело вчера в 01:55
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Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
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В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
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Происшествия

Миллиардера Дмитрия Михальченко отпустили под домашний арест

Знакового петербургского бизнесмена Михальченко, обвинённого в создании преступного сообщества и растрате, отпустили под домашний арест.
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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