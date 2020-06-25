Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

с чего всё началось

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что расширение льготной ипотеки затронет кредиты, выданные на покупку жилья в новостройках до 1 ноября с первоначальным взносом не менее 15%. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки

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