Экономика
Парламентская газетаВ Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что расширение льготной ипотеки затронет кредиты, выданные на покупку жилья в новостройках до 1 ноября с первоначальным взносом не менее 15%. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.ТАССвчера в 12:31
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