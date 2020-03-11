Энергетика
РБКВ Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России
Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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Комментарии
Политика
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общество
Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса
Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним
Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
Авто
Кроссовер Hyundai Creta получит спецверсию
В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".
Финансы
Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса
Решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов — с 0,75% до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Мужчина стал вторым в истории пациентом, полностью излечившимся от вируса. Диагноз ВИЧ Кастильехо поставили в 2003 году.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Латвии стало десять
Оба заболевших вернулись с горнолыжного курорта в Италии. Всего в Латвии коронавирусом больны десять человек.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицирован в РФ
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую генерацию Toyota Highlander.
Политика
РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Терешкова выступила за обнуление президентских сроков Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после вступления в силу обновленной Конституции.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»
Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
Политика
Украинские депутаты впервые с 2014 года посетили заседание Госдумы
Делегация Верховной рады впервые с 2014 года посетила Госдуму в среду, передаёт «Интерфакс».
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Общество
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита
Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте.
Политика
Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
Происшествия
СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар
Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Культура