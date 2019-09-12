Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

с чего всё началось

При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает "Российская газета".

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Общество Как банки пытаются добраться до карманных денег детей и подростков Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.

Происшествия Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.

Политика Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Армия и оружие США одобрили продажу Польше самолетов F-35 Ранее Business Insider составил рейтинг самого плохого американского вооружения, где на первом месте оказался истребитель F-35, который сочли дорогим и ненадежным США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Происшествия Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.

Общество Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.

Происшествия Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери В октябре 2018 года актриса в третий раз стала матерью. Она родила дочь от фигуриста Петра Чернышева.

Футбол Месси ответил на предложение Роналду поужинать вместе Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался относительно приглашения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду поужинать вместе в будущем.

Здоровье Работу стволовых клеток улучшит простая еда Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.

Футбол Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.

Экономика Леонид Богуславский продал долю в Ozon В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались. Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта».

Армия и оружие В России сократилось число уклонистов от армии В главной военной прокуратуре зафиксировали сокращение числа уклонистов от службы в армии на треть.

Экономика Коммунальные платежи в России станут меньше Чтобы получать платежи от населения, поставщики коммунальных услуг заключают соглашения с отдельными банками.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Космос На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.

Общество ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Шоу-бизнес Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.