Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

с чего всё началось

При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает "Российская газета".

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

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