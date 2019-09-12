Экономика
РИА НовостиВ Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова передает "Российская газета".
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При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем вчера в 09:46
с чего всё началось
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.Российская газетавчера в 11:14
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Минфин заявил, что ОСАГО может стать в 3−4 раза дешевле. Но лишь для «идеальных» водителей
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